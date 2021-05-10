CİPİN ÇARPTIĞI ADAM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesi girişindeki köprülü kavşak üzerinde meydana gelen kazada, cipin çarptığı İhsan Güneş(59) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt bölgesini birbirine bağlayan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Semiha Y.(30) yönetimindeki 16 AID 439 plakalı cip, köprülü kavşaktan karşıya geçen İhsan Güneş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı İhsan Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Semiha Y. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.