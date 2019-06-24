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Cipin çarptığı anne ile kızı öldü

47 dakika önce

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, yolun karşısına geçerken cipin çarptığı Saniye Tezin (42) ile kızı Nisa Nur Tezin (7), hayatını kaybetti.

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ORDU'nun Fatsa ilçesinde, yolun karşısına geçerken cipin çarptığı Saniye Tezin (42) ile kızı Nisa Nur Tezin (7), hayatını kaybetti. 
Kaza, gece saatlerinde Fatsa ilçesi, Kurtuluş Mahallesi mevkii, Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. Ömer Y. yönetimindeki 55 FF 223 plakalı cip, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye ve kızı Nisa Nur Tezin'e çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan anne ve kızı, ağır yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne Saniye ile kızı Nisa Nur Tezin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ömer Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


- Ordu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:21 Kaynak: DHA
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