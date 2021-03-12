Cipin çarptığı imam öldü, yanındaki kişi yaralandı - Son Dakika

Cipin çarptığı imam öldü, yanındaki kişi yaralandı
12.03.2021 09:23
SAMSUN'da cami çıkışı cipin çarptığı imam Hasan Coşkun hayatını kaybetti, yanındaki Ahmet Atar ise yaralandı.
SAMSUN'da cami çıkışı cipin çarptığı imam Hasan Coşkun
hayatını kaybetti, yanındaki Ahmet Atar ise yaralandı. Kaza sonrası kaçan cipin sürücüsü Aytekin A. teslim oldu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Yatsı namazı sonrası evlerine doğru giden Orta Cami İmamı Hasan Coşkun ile yanındaki Ahmet Atar'a cip çarptı. Coşkun ve Atar yaralanırken, sürücü hızla kaza yerinden uzaklaştı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan imam Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Aytekin A., kullandığı 55 GL 424 plakalı cip ile iki yayaya çarptığını belirterek teslim oldu.
- Samsun
Son Dakika Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi