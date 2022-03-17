Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı - Son Dakika
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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı

17.03.2022 13:00

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptıKARABÜK Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu genç otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı

KARABÜK Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu genç otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Safranbolu - Karabük karayolu 5000 Evler Köprü altı mevkiinde meydana geldi. Şükrü K. idaresindeki 78 ABB 790 plakalı cip, dolmuştan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme çalışması başlattı.

Araç içerisinde bulunan bir görgü tanığı, çocuğun aniden yola çıktığını ve tedirginlik yaşayarak aracın önüne atladığını ifade etti.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı

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Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı! Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı! Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı...Kaza anı kamerada Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence araba çarptı - Son Dakika
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