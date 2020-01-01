Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y.'ye ait 34 BB 5627 plakalı Cip hareket halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak çevredekilerinde yardımı ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Cipin motor kısmında hasar meydana gelirken yangında herhangi bir yaralanma olmadı. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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