Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada

23.10.2020 12:00
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada, System.String[]

BURSA'da, sürücüsünün otoban gişelerini fark etmediği cip, beton bariyere çarptı.

BURSA'da, sürücüsünün otoban gişelerini fark etmediği cip, beton bariyere çarptı. 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, çarşamba günü saat 14.30 sıralarında İstanbul-Bursa- İzmir otobanı kuzey gişelerinde meydana geldi. İstanbul yönünden Bursa yönüne giden N.Ç. yönetimindeki 35 NC 060 plakalı cip, sürücüsünün gişeleri fark etmemesi sonucu beton bariyere çarpıp, yan yattı. Kaza sırasında hızının 110 kilometre olduğu belirlenen cipin sürücüsü N.Ç ile yanındaki S.Ç., N.A. ve 7 yaşındaki M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan N.Ç., S.Ç. ve N.A.'nın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, gişelerdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hız kesmeden ilerleyen otomobilin, beton bariyere çarparak devrildiği anlar yer alıyor.


Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada
Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada

İstanbul, İzmir, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cipin, otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

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