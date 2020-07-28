Cipin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza kemarada - Son Dakika

Diğer yandan kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Cipin seyir halindeyken park halinde duran hafif ticari araca çarptığı ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:35

Kaynak: DHA

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