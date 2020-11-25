Cipin tamponuna giren kedi, oto sanayide çıkarıldı - Son Dakika

Cipin tamponuna giren kedi, oto sanayide çıkarıldı
25.11.2020 18:34
SİVAS'ta bir cipin arka tamponuna saklanan kedi, oto sanayi sitesindeki ustalar tarafından araç kaldırılarak çıkarıldı.
SİVAS'ta bir cipin arka tamponuna saklanan kedi, oto sanayi sitesindeki ustalar tarafından araç kaldırılarak çıkarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 58 AP 222 plakalı cipinin arka tampon kısmından kedi sesini duyan Melih Kaleli, aracını çalıştırmadı. Bir süre kedinin çıkmasını bekleyen Kaleli, hayvan girdiği yerden çıkmayınca çekici çağırdı. Cip çekiciyle oto sanayi sitesine götürüldü. Burada bir dükkana getirilen cip kaldırıldı. Oto ustalarının yoğun çabası ile kedi girdiği yerden çıkarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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