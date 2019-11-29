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Çıpıt Sergisi açıldı

6 saat önce

Malatya'da, Yöresel Kilim ve Çıpıt Dokuma Kursu sonunda sergi açıldı.

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Malatya'da, Yöresel Kilim ve Çıpıt Dokuma Kursu sonunda sergi açıldı. Sergide 15 kursiyerin el emekleri görücüye çıktı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı'nda bu yıl 5'nci kez düzenlenen serginin açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Selami Gün ve İş-Kur İl Müdürlüğü Şube Müdürü Fatma Düzgün Varol ile kursiyerler katıldı. Törende açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Usta Öğretici Bahriye Alabacak'ın nezaretinde üretilen ürünlerin yer aldığı sergi gezildi. Ürünlerin 3 aylık meslek edindirme kursu süresince üretildiği kaydedildi.


Büyükşehir Belediyesi, İş-Kur ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurs süresince de kursiyerlere ücret ödendiği belirtildi. Yöresel Kilim Dokuma Kursunda hem meslek öğrenme hem de kurs süresince aile bütçesine katkıda bulunma fırsatı yakaladıklarını belirten ve tamamı bayanlardan oluşan kursiyerler, yetkililere teşekkür ettiler. Sergi, hafta boyunca gezilebilecek.


Unutulmaya yüz tutan el sanatlarından olan Çıpıt dokumanın, Salköprü Semt Konağı'nda kurulan atölyede yıl boyunca öğretilerek yaygınlaştırılmak suretiyle yaşatıldığı belirtildi. - MALATYA

Halk Eğitimi Merkezi, Murat Nalçacı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
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