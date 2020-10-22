Çocuğun yere bıraktığı bisikletin üzerinden geçti - Son Dakika

BARTIN'da, sokaktan geçen cip yol kenarında oturan çocuğun yere bıraktığı bisikletin üzerinden geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü yoluna devam etti.Olay, dün Çaydüzü Mahallesi 77 nolu sokakta yaşandı. Sokağa giriş yapan cipin sürücüsü, yolun kenarında oturan çocuğun yere bıraktığı bisikletin görmeyerek üzerinden geçti. Utku Yalçın cipin bisikletinin üzerinden geçmesinin şaşkınlığını yaşarken, sürücü yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun ailesi şikayette bulunmadı.
Bisikletinin ezildiğini görünce korktuğunu söyleyen Utku Yalçın, 'Bisiklet yerdeydi, ben de yerde oturuyordum. Bir anda araba bisikletin tekerleğini ezdi. Bisiklet yamuldu. Gaza bastı gitti' dedi.
- Kaynak: DHA
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