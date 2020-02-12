Cipiyle kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı - Son Dakika
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Cipiyle kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı

7 saat önce

ŞİŞLİ'de aşırı hız yaptığı iddia edilen Katar uyruklu sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen içinde yolcuların da bulunduğu halk otobüsüne çarptı.

Cipiyle kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı, System.String[]
ŞİŞLİ'de aşırı hız yaptığı iddia edilen Katar uyruklu sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen içinde yolcuların da bulunduğu  halk otobüsüne çarptı. Kazada cipin sürücüsü yaralandı, aracı ise kullanılamaz hale geldi. Otobüsün şoförü, " Otobüste yolcular vardı, panik yaşandı ancak çok şükür onlarda bir şey yok" dedi.

Kaza, Halaskargazi Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim'den Mecidiyeköy istikametine giden halk otobüsü kırmızı ışıkta durdu. Aynı istikamette seyreden lüks cipin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü metrelerce ileri fırlarken cipin sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen bağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kişiyi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Katar uyruklu sürücünün, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖYLE SÜRATLE GELDİ Kİ, ÇARPMASIYLA 2 METRE İLERİ FIRLADIK

Kırmızı ışıkta bekledikleri sırada arkadan gelen çipin kendisine çarptığını belirten halk otobüsü şoförü Mehmet Karaaslan," Kırmızı ışıkta bekliyordum, adam öyle bir süratle geldi ki, çarpmasıyla 2 metre ileri fırladık. Sürücü otomobilin içinde baygın yatıyordu. Ambulans gelip aldı. O sırada otobüsün içerisinde yolcularımız vardı. Otobüs içerisinde panik yaşandı ancak çok şükür onlarda bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.


- Yazar
Şişli, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:53 Kaynak: DHA
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