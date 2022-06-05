Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi - Son Dakika
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Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi

05.06.2022 10:16

Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi Adana'da bir sürücü yolda yatan köpeği ezip yoluna devam etti Veteriner teknikeri Gizem Döğer: "İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz" Adana'da M.T. isimli sürücü, cipiyle yolda yatan 'Prenses' isimli köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti.

Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi

Adana'da bir sürücü yolda yatan köpeği ezip yoluna devam etti

Veteriner teknikeri Gizem Döğer:

"İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz"

ADANA - Adana'da M.T. isimli sürücü, cipiyle yolda yatan 'Prenses' isimli köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, vücudunda kırıklar olan yaralı köpek tedavi altına alındı. Sürücü hakkında ise işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Haziran saat 19.20 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Bayram Hacılı Mahallesi'nde bulunan MEYAKO Derneği'nin önünde meydana geldi. 06 AU 6661 plakalı cipiyle yoldan geçen M.T., 'Prenses' adlı köpeğin üzerinden geçti. Köpek acı içinde kıvranıp yol kenarında çalılıklara doğru koşarken cip sürücüsü M.T. ise duraksamadan yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dışarıdan gelen sesleri duyan dernek üyeleri, kamera görüntülerini izledikten sonra sürücü M.T. hakkında şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri 'Prenses'e çarpan M.T.'ye işlem yaptı.

Kaza sonrası kalçasında ve bacaklarında kırıklar oluşan Prenses ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

"Yasal süreçler başlatıldı"

Gazetecilere konuşan MEYAKO üyesi veteriner teknikeri Gizem Döğer, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Döğer, "Sürücü yolda yatan köpeğimizin üzerinden geçiyor ve ardından da hiçbir şekilde dönüp bakmadan o köpeği orada kaderine terk ediyor. Kamera kayıtlarından köpeğimize araba çarptığını öğreniyoruz. O anki korkuyla köpeğimiz bir yere saklanıyor. Köpeğimizi bulduk ve gerekli müdahaleler yapılacak. Şahıs için de bütün yasal süreçler başlatıldı. Biz insanlardan artık bu hayvanları görmelerini, onların yaşamaları için gerekli müdahaleleri yapmalarını istiyoruz. Bu şekilde trafik kazalarıyla birçok hayvan felç kalıyor, ölüyor veya hayatına engelli olarak devam ediyor. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi
Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cipiyle yolda yatan 'Prenses'i böyle ezdi - Son Dakika

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