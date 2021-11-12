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'Çıplak arama' ibaresi mevzuattan kaldırıldı - Son Dakika

'Çıplak arama' ibaresi mevzuattan kaldırıldı

12.11.2021 11:45
'Çıplak arama' ibaresi mevzuattan kaldırıldı

CEZA İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CEZA İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle daha önce 'çıplak arama' adı altında yapılan işlemler, 'detaylı arama' başlığı altında yeniden düzenlendi.

'Yargı Reformu' kapsamında çıkarılan yargı paketleri ve 'İnsan Hakları Eylem Planı' doğrultusunda hedeflenen faaliyetler çerçevesinde; Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevcut 148 maddelik yönetmeliğin 51 maddesinde değişiklik yapan düzenlemelerin 3'te 1'i, 'İnsan Hakları Eylem Planı' kapsamındaki hedef ve faaliyetleri yansıtıyor. Yönetmelikle açık cezaevindekiler için yeni infaz modeli getiriliyor.

HÜKÜMLÜLER, TOPLUMSAL KONULARA DESTEK OLABİLECEKBuna göre, iyi hali nedeniyle açığa ayrılmayı hak etmiş hükümlüler, cezaevi dışında başka kamu kurumunda çalışarak, o kurumun tesislerinde cezalarını tamamlayabilecek. Bu sayede hükümlülerin iyileştirilmelerine, yeniden topluma kazandırılmalarına ve meslek edindirilmelerine yönelik çalışmalara yeni ivme kazandırılacak. Hükümlüler, bu kapsamda sosyal sorumluluk üstlenerek; fidan dikimi, ağaç bakımı ve orman yangınları ile mücadele gibi çeşitli kamusal faaliyetlere, afetle mücadele gibi toplumsal konulara da destek olabilecek.DETAYLI ARAMADA BÜTÜN İŞLEMLER TUTANAKLA YAPILACAKYeni düzenlemeyle 'çıplak arama' ibaresi de mevzuattan tamamen kaldırıldı. Halen hükümlü ve tutuklulara ilk kabulde şüphe üzerine yapılan ayrıntılı aramalar, yönetmelik gereği 'çıplak arama' olarak isimlendiriliyordu. Uygulamayla örtüşmeyen bu isimlendirme, yapılan değişiklikle kaldırılmış oldu. Daha önce 'çıplak arama' adı altında yapılan işlemler, 'detaylı arama' başlığı altında yeniden düzenlendi. Bu kapsamda detaylı arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilecek. Arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilecek. Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilecek ve görevli tarafından eldiven kullanılacak. Ayrıca aramayla ilgili bütün işlemler tutanak altına alınacak.KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK

Hükümlülerin dışarıda bulunan bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin maddi desteğe veya yardıma muhtaç durumda olması halinde cezaevi idaresi, bu durumu ilgili kamu kurumu veya belediyeye bildirecek. Cezaevinde annesinin yanında kalan 0-6 yaş grubundaki çocukların psikososyal gelişimleri, psikososyal yardım servisi görevlilerince takip edilecek. 6 yaşını dolduran çocuğun dışarıda bakacak kimsesi yoksa bu durum cezaevi idaresince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirilecek, çocukların görevliler aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından belirlenen kuruluşa teslimi sağlanacak. Suça sürüklenen çocukların mahkumiyetlerinin infazından sonra koruyucu ve destekleyici tedbirler alınacak. Cezaevi hekiminin bulunmadığı durumlarda bu hizmeti aile hekimleri sağlayabilecek. Bunun için Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında protokol düzenlenecek.


cumhurbaşkanı, Cezaevi, Gazete, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çıplak arama' ibaresi mevzuattan kaldırıldı - Son Dakika


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