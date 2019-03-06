Çıplak Ayaklı Genci Bulup Bot Aldılar

DİYARBAKIR'da yaşadığı öğrenilen ve sosyal medyada çıplak ayaklı bir halde, bankta otururken çekilen fotoğrafı yayılan evsiz kişiye gençler bot hediye etti.

DİYARBAKIR'da yaşadığı öğrenilen ve sosyal medyada çıplak ayaklı bir halde, bankta otururken çekilen fotoğrafı yayılan evsiz kişiye gençler bot hediye etti.



Soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde kent merkezinde çıplak ayakla bankta oturan 30'lu yaşlardaki bir adamı görenler, fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı. 'Çocuklar üşümesin' adıyla toplanan bir grup genç de bu duruma kayıtsız kalmayarak çıplak ayaklı adamı buldu. Sosyal medyadan örgütlenenler, ayakkabısı olmayan kişiye bot alıp hediye etti ancak daha fazlasını yapamadıklarını belirten gençler adama sahip çıkılmasını istedi.



- Diyarbakır

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