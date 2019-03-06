Son Dakika Haberleri: Çıplak Ayaklı Genci Bulup Bot Aldılar

Çıplak Ayaklı Genci Bulup Bot Aldılar

33 dakika önce

DİYARBAKIR'da yaşadığı öğrenilen ve sosyal medyada çıplak ayaklı bir halde, bankta otururken çekilen fotoğrafı yayılan evsiz kişiye gençler bot hediye etti.

Çıplak Ayaklı Genci Bulup Bot Aldılar, System.String[]
DİYARBAKIR'da yaşadığı öğrenilen ve sosyal medyada çıplak ayaklı bir halde, bankta otururken çekilen fotoğrafı yayılan evsiz kişiye gençler bot hediye etti.

Soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde kent merkezinde çıplak ayakla bankta oturan 30'lu yaşlardaki bir adamı görenler, fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı. 'Çocuklar üşümesin' adıyla toplanan bir grup genç de bu duruma kayıtsız kalmayarak çıplak ayaklı adamı buldu. Sosyal medyadan örgütlenenler, ayakkabısı olmayan kişiye bot alıp hediye etti ancak daha fazlasını yapamadıklarını belirten gençler adama sahip çıkılmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:30 Kaynak: DHA

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