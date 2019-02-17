Son Dakika Haberleri: Çıplak Erkekler Şans İçin Yarıştı

Çıplak Erkekler Şans İçin Yarıştı

52 dakika önce

Japonya'da üzerinde sadece peştamal olan binlerce erkek, her yıl düzenlenen geleneksel festival için Saidaiji Tapınağı'na akın etti.

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Japonya'da üzerinde sadece peştamal olan binlerce erkek, her yıl düzenlenen geleneksel festival için Saidaiji Tapınağı'na akın etti. İnanışa göre festivalde, tapınaktan atılan iki odun sopayı tutmayı başaranlar şansı da yakalıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:37 

Japonya, Dünya
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