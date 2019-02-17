Çıplak Erkekler Şans İçin Yarıştı
52 dakika önce
Japonya'da üzerinde sadece peştamal olan binlerce erkek, her yıl düzenlenen geleneksel festival için Saidaiji Tapınağı'na akın etti.
Japonya
'da üzerinde sadece peştamal olan binlerce erkek, her yıl düzenlenen geleneksel festival için Saidaiji Tapınağı'na akın etti. İnanışa göre festivalde, tapınaktan atılan iki odun sopayı tutmayı başaranlar şansı da yakalıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:37
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