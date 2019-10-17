Son Dakika Haberleri: Çıplak görüntülerle şantaj ve cinsel istismara 14 yıl 2 ay hapis
Son Dakika Güncel Çıplak görüntülerle şantaj ve cinsel istismara 14 yıl 2 ay hapis

Çıplak görüntülerle şantaj ve cinsel istismara 14 yıl 2 ay hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de İbrahim A. (27), amcasının kızı A.A.'ya (19), ele geçirdiği çıplak görüntüleriyle tehdit ederek, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çıplak görüntülerle şantaj ve cinsel istismara 14 yıl 2 ay hapis, System.String[]

KAYSERİ'de İbrahim A. (27), amcasının kızı A.A.'ya (19), ele geçirdiği çıplak görüntüleriyle tehdit ederek, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda, işçi İbrahim A, kuzeni A.A'nın çıplak görüntülerini ele geçirip, bu görüntülerle tehdit etti. İbrahim A., evine bırakma bahanesiyle aracına aldığı A.A.'ya, boş bir araziye götürüp cinsel istismarda bulundu. A.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında,  'nitelikli cinsel istismar' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İFADESİNİ TEKRAR ETTİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık İbrahim A. ile A.A. hazır bulundu. İlk duruşmadaki ifadesinde, "Beni görüntülerle tehdit etti. Kafede oturduktan sonra 'gel seni evine bırakayım' dedi. 'Yok ağabey, şuradan şurası, ben giderim' dedim. Annesiyle konuşuyor gibi yapıp, hastane tarafına gideceğini söyledi. O sıra amcam hasta olduğu için 'tamam' dedim. Issız bir alana götürüp istismarda bulundu" diyen A.A. ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık İbrahim A. ise, son sözünde, "İddiaların hiç birini kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık İbrahim A.'yı, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan 10 yıl,  'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay ve 'Özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kayseri, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:50 Kaynak: DHA
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