Çıplak halde balkona çıkıp twerk yapmıştı! Skandalın sırrı çözüldü

Tekirdağ'da bir apartmanın balkonunda çıplak şekilde twerk dansı yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin ses getirmesinin arından Tekirdağ Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik, kadının psikolojik sorunları olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

"EKİPLERİMİZ ANINDA MÜDAHALE ETTİ"

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde bir kadının uygunsuz vaziyette apartman çatısında dans ettiğine yönelik haberlerin ve video içeriğinin yayınlandığının tespiti üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Görüntülerde kayıtlı olay 21.01.2023 tarihinde ilimizde psikolojik sorunları olan ve psikolojik ilaçlar kullanan bir kadının hastalığın neticesinde yapmış olduğu davranışlardan ibarettir. Olay günü ilgili ekiplerimiz şahsa anında müdahale ederek, şahsın zarar görmesini engellemiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Şahsın belirli periyotlarda tedavisi sürmektedir." denildi.