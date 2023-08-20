Tekirdağ'da bir apartmanın balkonunda çıplak şekilde twerk dansı yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin ses getirmesinin arından Tekirdağ Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik, kadının psikolojik sorunları olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde bir kadının uygunsuz vaziyette apartman çatısında dans ettiğine yönelik haberlerin ve video içeriğinin yayınlandığının tespiti üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Görüntülerde kayıtlı olay 21.01.2023 tarihinde ilimizde psikolojik sorunları olan ve psikolojik ilaçlar kullanan bir kadının hastalığın neticesinde yapmış olduğu davranışlardan ibarettir. Olay günü ilgili ekiplerimiz şahsa anında müdahale ederek, şahsın zarar görmesini engellemiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Şahsın belirli periyotlarda tedavisi sürmektedir." denildi.
Tekirdağ'da çekilen ve internette hızla yayılan videoda, bir kadın çıplak halde balkona çıkarak korkulukların üzerinde dans etmişti. Yoldan geçen bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, genç kadının çevre apartmanlara ve yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden bir süre twerk yaptığı ve daha sonrasında içeri girdiği anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Çıplak halde balkona çıkıp twerk yapmıştı! Skandalın sırrı çözüldü - Son Dakika