Çıplak halde cesedi bulunan iranlı cinayetinde 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Çıplak halde cesedi bulunan iranlı cinayetinde 6 kişi tutuklandı
6 saat önce
BÜYÜKÇEKMECE'de bir viyadük altında çıplak halde cesedi bulunan İran uyruklu Taher Banai Sahahwerdi cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4'ü İranlı 6 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE'de bir viyadük altında çıplak halde cesedi bulunan İran uyruklu Taher Banai Sahahwerdi cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4'ü İranlı 6 kişi tutuklandı. Tutuklananlar, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
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