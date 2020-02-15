Çıplak halde cesedi bulunan iranlı cinayetinde 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıplak halde cesedi bulunan iranlı cinayetinde 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çıplak halde cesedi bulunan iranlı cinayetinde 6 kişi tutuklandı

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de bir viyadük altında çıplak halde cesedi bulunan İran uyruklu Taher Banai Sahahwerdi cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4'ü İranlı 6 kişi tutuklandı.

Çıplak halde cesedi bulunan iranlı cinayetinde 6 kişi tutuklandı, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE'de bir viyadük altında çıplak halde cesedi bulunan İran uyruklu Taher Banai Sahahwerdi cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4'ü İranlı 6 kişi tutuklandı. Tutuklananlar, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
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