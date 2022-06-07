Bölgede görevli personelin, olaya ivedilikle müdahale ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.