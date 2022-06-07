Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinin Öveçler semtinde caddede uygunsuz yürüyen ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişiye ilişkin açıklama yaptı.
Bölgede görevli personelin, olaya ivedilikle müdahale ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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