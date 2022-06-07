Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

07.06.2022 17:26

Ankara'da yaşanan olayda servis bekleyen çocukların üzerine çıplak halde doğru yürüyen adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, adamın aşırı alkollü olduğunun anlaşıldığını ve konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinin Öveçler semtinde caddede uygunsuz yürüyen ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişiye ilişkin açıklama yaptı.

"GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Bölgede görevli personelin, olaya ivedilikle müdahale ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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