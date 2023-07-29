Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündeme oturdu. Manisa'da çekildiği iddia edilen görüntülerde çıplak bir şahıs, üretim tesisinde yeşil zeytin dolu bir tankın içine girdi.
Şahsın rahat tavırlarla kendisine uzatılan boş sepetleri zeytinlerle doldurduğu gözlemlenirken, sosyal medya üzerinde hızlıca yayılan bu görüntüler hijyen anlamında vatandaşları kaygıya düşürdü.
Görüntülere bazı kullanıcılar "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunu yaparken, bazıları ise görüntülerin ne kadar iğrenç olduğuna dikkat çekti.
Son Dakika › Yaşam › Çıplak halde zeytin tankının içine girip sosyal medyada paylaştı! İnfial yaratan görüntüler - Son Dakika