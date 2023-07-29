Çıplak halde zeytin tankının içine girip sosyal medyada paylaştı! İnfial yaratan görüntüler

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündeme oturdu. Manisa'da çekildiği iddia edilen görüntülerde çıplak bir şahıs, üretim tesisinde yeşil zeytin dolu bir tankın içine girdi.

ZEYTİNLERİ SEPETLEDİ

Şahsın rahat tavırlarla kendisine uzatılan boş sepetleri zeytinlerle doldurduğu gözlemlenirken, sosyal medya üzerinde hızlıca yayılan bu görüntüler hijyen anlamında vatandaşları kaygıya düşürdü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntülere bazı kullanıcılar "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunu yaparken, bazıları ise görüntülerin ne kadar iğrenç olduğuna dikkat çekti.