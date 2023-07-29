Çıplak halde zeytin tankının içine girip sosyal medyada paylaştı! İnfial yaratan görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Çıplak halde zeytin tankının içine girip sosyal medyada paylaştı! İnfial yaratan görüntüler

29.07.2023 16:52

Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıplak bir şahsın yeşil zeytinlerin içine girerek sepetleri doldurduğu görüntüler infial yarattı. Görüntülere tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündeme oturdu. Manisa'da çekildiği iddia edilen görüntülerde çıplak bir şahıs, üretim tesisinde yeşil zeytin dolu bir tankın içine girdi.

ZEYTİNLERİ SEPETLEDİ

Şahsın rahat tavırlarla kendisine uzatılan boş sepetleri zeytinlerle doldurduğu gözlemlenirken, sosyal medya üzerinde hızlıca yayılan bu görüntüler hijyen anlamında vatandaşları kaygıya düşürdü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntülere bazı kullanıcılar "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunu yaparken, bazıları ise görüntülerin ne kadar iğrenç olduğuna dikkat çekti.

YORUMLAR
500

Zeytin, Manisa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çıplak halde zeytin tankının içine girip sosyal medyada paylaştı! İnfial yaratan görüntüler - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Ali Koç, Jorge Jesus'u eleştirdi
16:49 Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmayan Ali Koç, Jesus'u da boş geçmedi: Hayatında 3'lü oynamayan hoca 3'lü oynamaya başladı
16:27 Fenerbahçe'nin yeni sezondaki forması yıldızsız olacak
16:23 Fenerbahçe yeni sezonda yıldızsız forma ile sahaya çıkacak
16:09 Aziz Yıldırm'ı canlı yayına çağıran Ali Koç'tan sert ifadeler: Cesur görünümlü korkak
16:05 Aziz Yıldırm'ı canlı yayına davet eden Ali Koç'tan sert sözler: Cesur görünümlü lidersin
15:45 Ali Koç'tan tüm taraftarları mutlu edecek açıklama: 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var
15:41 Ali Koç'tan camiayı havaya uçuracak açıklamalar: 2-3 tane daha nokta atışı transferimiz var
15:20 Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'nun dedesi yaşamını yitirdi! Tabutu kendisi mezara indirdi
15:15 Edin Dzeko'nun acı günü! Tabutu mezara bizzat kendisi indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2023 17:03:19. #1.12#
SON DAKİKA: Çıplak halde zeytin tankının içine girip sosyal medyada paylaştı! İnfial yaratan görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement