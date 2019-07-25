'Çıplak şekilde sandalyeye kelepçelendi'

"ORMANDA bisiklet sürüyordum. Bir saat sonra eve gidecektim. Birden kırmızı renkli bir minibüs bana çarptı.

"ORMANDA bisiklet sürüyordum. Bir saat sonra eve gidecektim. Birden kırmızı renkli bir minibüs bana çarptı. Yere düştüm. Kolum kırıldı. Ardından da başıma sopayla vuruldu. Minibüsün şoförü beni baygın halde bağlayarak minibüsüne atmış ve şehir dışında bir eve götürmüş. Uyandığımda canım çok yanıyordu. Çıplak olarak sandalyeye kelepçelendim. Bana 'Benim istediğimi yap, yarın serbestsin' dedi. Gözlerimi bağlamıştı ve şarap içmemi istedi. Daha sonra ağzımı ve burnumu kapattı. Nefes alamadım, boğulacaktım."



'BUZ GİBİ SUYLA BOĞMAK İSTEDİ'



"Sonra beni banyoya götürüp küvetteki buz gibi suyla boğmak istedi. Kurtulmak için onunla konuşmaya çalıştım. Ona, evde orkidelerimin olduğunu anlattım. Sanırım bahçıvandı. Bundan etkilendi. O da bana kötü hayatını anlattı. Sevgilisinin kendisini aldattığını söyledi. Beni bırakmasını söyledim. Yaşananların da bir kaza olduğunu anlatacağım konusunda ikna ettim. Ellerimi çözdü, beni eve bıraktı. Hemen kapıyı kilitleyip hayat arkadaşıma telefon ettim. Durumu anlattım ve polise haber verdik."



Henüz üç aylık bir bebeği olan Birli'nin verdiği ifadeyle hemen harekete geçen polis, bisikletteki GPS bilgileriyle saldırganın yerini tespit etti. Özel tim, belirlenen adrese baskın düzenledi. 33 yaşındaki saldırgan yakalandı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu tahmin ediliyor.

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