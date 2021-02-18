Çıplaklı Mahallesi'ne parke yol - Son Dakika

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çıplaklı Mahallesi Albay Süleyman Külahçı İlköğretim Okulu ve Kapalı Pazar Yeri ile bağlantılı sokaklarda parke yol yapımına başladı.

Döşemealtı Belediyesi ekiplerinin ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü yol çalışmalarının bir yenisi de Çıplaklı Mahallesi'nde Albay Süleyman Külahçı İlköğretim Okulu ve Çıplaklı Kapalı Pazar Yerinin bulunduğu sokaklar da başladı. Belediye'nin parke tesislerinde ürettiği parke taşlarıyla 8 bin metrekare parke taşı, 2 bin 100 metretül bordür taşı özellikle öğrencilerin kullandığı sokaklara döşenmeye başlandı.

Belediye ekipleri birbirine bağlı 6 sokakta yapılacak çalışmanın birkaç gün içerisinde tamamlanarak hizmete gireceğini açıkladı. Yazın toz kışın yağmurla birlikte oluşan çamur nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güçlük yaşadığı sokaklarda çalışmayı sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş yolları ve kaldırımlarda da tamirat yapıyor. - ANTALYA