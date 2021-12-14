Ciple çarpışan motosiklet sürücü yaralandı - Son Dakika

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaz, Yenişehir Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. S.Ö. sevk ve idaresindeki 78 BM 757 plakalı cip, F.Y. sevk ve idaresindeki 78 AB 543 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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