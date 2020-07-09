Ciple çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı - Son Dakika

Ciple çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı
Karaman'da cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklette bulunan baba ve kızı yaralandı.
Karaman'da cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklette bulunan baba ve kızı yaralandı.
Kaza, saat 00.15 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. yönetimindeki 70 AAP 290 plakalı Hyundai marka cip ile V.K. idaresindeki 70 FD 424 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan baba kız yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı motosiklet sürücüsü ile kızı C.K. olay yerindeki yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kısa süreli olarak trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:39 Kaynak: İHA
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