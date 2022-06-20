Ciple çarpışan motosikletteki veterinerlik öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
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Ciple çarpışan motosikletteki veterinerlik öğrencisi toprağa verildi

20.06.2022 15:32
Ciple çarpışan motosikletteki veterinerlik öğrencisi toprağa verildi

KONYA'da, üzerinde bulunduğu motosikletin ciple çarpıştığı kazada yaşamını yitiren, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Abdullah Pınarlı (21), memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.

KONYA'da, üzerinde bulunduğu motosikletin ciple çarpıştığı kazada yaşamını yitiren, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Abdullah Pınarlı (21), memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaralanan kuzeni, motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Gültekin'in (27) ise hayati tehlikesi sürüyor.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Meteoroloji kavşağında meydana geldi. Almanya'da yaşayan Mizan D., yönetimindeki EN MD 1974 plakalı ciple kavşağa yanaşıp, sola dönmek isterken, arkasından gelen Mehmet Ali Gültekin'in kullandığı 42 ATB 992 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada havaya savrulan motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Gültekin ile arkasında oturan teyzesinin oğlu Abdullah Pınarlı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Pınarlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNE TATİLE GİDİYORMUŞ Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Abdullah Pınarlı'nın, Ankara'da oturan kuzeni Mehmet Ali Gültekin'e ziyarete gittiği ardından birlikte tatil için memleketleri Karaman'ın Ermenek ilçesine gieçmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Veteriner adayı Pınarlı'nın cenazesi, öğle vakti Sipas Camii'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.İlk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edilen Mehmet Ali Gültekin'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mizan D.'nin de sorgusunun sürdüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

Bingöl Üniversitesi, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ciple çarpışan motosikletteki veterinerlik öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ciple çarpışan motosikletteki veterinerlik öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
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