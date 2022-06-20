Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı (2)

20.06.2022 00:07
Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kulu ilçesinde ciple motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kulu ilçesinde ciple motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Mizan D.'nin yönetimindeki cipin kavşağa yaklaşıp sola dönmek isterken arkasından gelen motosikletin çarpması sonucu üzerinde bulunan sürücüsü Mehmet Ali Gültekin (27) ile arkada yolculuk yapan arkadaşı Abdullah Pınarlı'nın (21) havaya savrulup düşme anları yer aldı.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), -


YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı Son dakika haberi | Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı Kamyonla çarpışan motosikletteki kadın ile kızı öldü, kocası yaralandı Kamyonla çarpışan motosikletteki kadın ile kızı öldü, kocası yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:35 Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti
21:33 İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
21:31 Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 00:14:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement