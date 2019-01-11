Son Dakika Haberleri: Ciple Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ciple Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 1 Ölü, 2 Yaralı

12 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde ciple çarpışarak ikiye bölünen otomobilde, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ciple Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde ciple çarpışarak ikiye bölünen otomobilde, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Saray ilçesinin Yuvalı Kavşağı'nda meydana geldi. Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan Muammer Menlik (60), eşi Arzu Menlik ve ablası Münevver Berber'i (67) de yanına alarak, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hastanede tedavi gören yakınlarını ziyaret için 34 FYV 69 plakalı otomobille yola çıktı. Saray'ın Yuvalı Kavşağı'nda Muammer Menlik yönetimindeki otomobil, Abdullah Demirkan yönetimindeki 34 YP 8737 plakalı ciple çarpıştı. Şiddetli çarpışmada otomobil ikiyi bölünürken, araçtaki Münevver Berber olay yerinde öldü, Muammer Menlik ile eşi Arzu Menlik yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:35 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa
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