Son Dakika Haberleri: Ciple Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü 1 Ölü, 2 Yaralı

Ciple Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada, ciple çarpışan otomobil ikiye bölündü.

Ciple Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada, ciple çarpışan otomobil ikiye bölündü. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Saray ilçesinin Yuvalı Kavşağı'nda meydana geldi. Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan Muammer Menlik(60), kullandığı 34 FYV 69 plakalı otomobille yanına eşi Arzu Menlik ve ablası Münevver Berber'i (67) alarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hastanede tedavi altına alının yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktı. Saray'ın Yuvalı Kavşağı'nda Muammer Menlik'in kullandığı otomobil Abdullah Demirkan yönetimindeki 34 YP 8737 plakalı ciple çarpıştı. Şiddetli çarpışmada ikiyi bölünen otomobildeki Münevver Berber olay yerinde ölürken, Muammer Menlik ile eşi Arzu Menlik yaralandı. Cip sürücüsü Demirkan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:22 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Saray, Güncel
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