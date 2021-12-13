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Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı - Son Dakika

Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

13.12.2021 12:30
Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte ciple çarpıştı.

SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte ciple çarpıştı. Parçalanan ve refüjde asılı kalan otomobilde sürücü Alev Zeynep G. ile yanındaki Oğuz Ö. yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bafra yönüne giden Alev Zeynep G. idaresindeki 72 AZ 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada Samsun yönüne giden Yavuz Ö.'nün kullandığı 06 AD 5588 plakalı ciple çarpışan otomobil refüjde asılı kaldı. Parçalanan otomobilde sürücü Alev Zeynep G. ve yanındaki Oğuz Ö., vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Acil Servis'ine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı
Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı
Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı
Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı - Son Dakika
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