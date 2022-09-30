CİPLE ÇARPIŞAN POLİS ARACINDAKİ 2 POLİS MEMURU YARALANDI - Son Dakika
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CİPLE ÇARPIŞAN POLİS ARACINDAKİ 2 POLİS MEMURU YARALANDI

30.09.2022 19:54

BOLU'da, D-100 karayolunda cip ile çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

BOLU'da, D-100 karayolunda cip ile çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan Ömer Faruk Erciyes yönetimindeki 14 A 59545 plakalı trafik polisi aracı ile yan yoldan çıkan Gültekin Kaya'nın kullandığı 07 GK 868 plakalı cip çarpıştı. Kazadan cip sürücüsü yara almadan kurtulurken, polis memuru Ömer Faruk Erciyes ve Mert Akçaoğlu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı Bolu'da ekip otosuyla cipin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı BAİBÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır BAİBÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır
Kaynak: DHA

Erciyes, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİPLE ÇARPIŞAN POLİS ARACINDAKİ 2 POLİS MEMURU YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: CİPLE ÇARPIŞAN POLİS ARACINDAKİ 2 POLİS MEMURU YARALANDI - Son Dakika
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