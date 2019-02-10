Son Dakika Haberleri: Ciple Dereyi Geçmeye Çalışan Sürücü ile Arkadaşı Mahsur Kaldı

Ciple Dereyi Geçmeye Çalışan Sürücü ile Arkadaşı Mahsur Kaldı

37 dakika önce

Antalya'da ciple geçmeye çalıştıkları derede mahsur kalan sürücü ile arkadaşı, bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Ciple Dereyi Geçmeye Çalışan Sürücü ile Arkadaşı Mahsur Kaldı, System.String[]
Antalya'da ciple geçmeye çalıştıkları derede mahsur kalan sürücü ile arkadaşı, bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Mehmet Üzüm idaresindeki 07 GSG 09 plakalı cip, Konyaaltı ilçesindeki Boğaçay deresinden geçmeye çalıştığı sırada, stop ederek derede sürüklenmeye başladı.

Sürücü Üzüm ile araçta bulunan Gökhan Uysal, aracın üstüne çıkarak cep telefonuyla yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin çabasıyla, sürüklenen araç sabitlendi. Bir saat süren çalışma sonucunda önce sürücü Üzüm, ardından arkadaşı Uysal kurtarıldı. Araçtaki Uysal, bir itfaiye eri tarafından sırtında taşınarak kenara getirildi.

Derede kalan araç da olay yerine gelen 3 cipin yardımıyla, halatlarla çekilerek dereden çıkarıldı.

Araç sürücüsü Mehmet Üzüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman geçtikleri derenin debisinin yağan yağmurlarla arttığını belirterek, "Dereden geçerken lastik çukur gibi bir yerde boşta kalınca araç stop etti. Sürüklenmeye başladık. Yardım istedik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Mehmet Üzüm, Araç, Antalya, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Sokak Müzisyenine 100'er Lira Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 18:37:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ciple Dereyi Geçmeye Çalışan Sürücü ile Arkadaşı Mahsur Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]