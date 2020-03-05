Ciple ekmek yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ciple ekmek yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Ciple ekmek yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

SİVAS'ta ciple ekmek yüklü kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Ciple ekmek yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

SİVAS'ta ciple ekmek yüklü kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Üçlerbey Mahallesi Ali Yüce Polis Merkezi önünde meydana geldi. Yasin Şahin yönetimindeki 58 ABT 344 plakalı cip, 4 yolun kesiştiği noktada Musa İhsanç'ın kullandığı 58 BV 929 plakalı ekmek yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçlar çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Ali Yüce, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, metro istasyonunda eşinin önünü kesip boğazından bıçakladı
Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 01:48:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ciple ekmek yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]