Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı - Son Dakika

Pamukkale'de 4 kişilik off-road ekibi, dün akşam ciple Çamlık güzergahından Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkisine gitti. Araçları kara saplanan off-road ekibi, burada mahsur kaldı. Ekibin durumu bildirip, yardım istemesi üzerine bölgeye AKUT görevlileri gönderildi. AKUT ekibi, 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan 4 kişiyi kara saplanan cipleriyle kurtardı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ciplerinin dağda kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişilik off- road ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok