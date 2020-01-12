Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı - Son Dakika

Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ciplerinin dağda kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişilik off- road ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.

Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ciplerinin dağda kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişilik off- road ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.

Pamukkale'de 4 kişilik off-road ekibi, dün akşam ciple Çamlık güzergahından Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkisine gitti. Araçları kara saplanan off-road ekibi, burada mahsur kaldı. Ekibin durumu bildirip, yardım istemesi üzerine bölgeye AKUT görevlileri gönderildi. AKUT ekibi, 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan 4 kişiyi kara saplanan cipleriyle kurtardı.


Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:24 Kaynak: DHA
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