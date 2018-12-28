Çipli Kimlik Dağıtımı Önümüzdeki Yıllarda da Sürecektir"

Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, çipli kimlik dağıtımının önümüzdeki yıllarda da süreceğini bildirdi.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, çipli kimlik dağıtımının önümüzdeki yıllarda da süreceğini bildirdi.



Kart, yaptığı yazılı açıklamada, nüfus müdürlüklerindeki kalabalığın her geçen gün arttığını belirtti.



Şu ana kadar 32 milyona yakın çipli kimlik dağıtımı yapıldığını bildiren Kart, daha 50 milyon kişiye çipli kimlik verilmesi beklendiğini ve yoğunluğu hat safhada olduğunu bildirdi.



Çipli kimlik dağıtımının önümüzdeki yıllarda da süreceğini ifade eden Kart, şunları kaydetti:



"Nüfus müdürlüğüne devir işleminden sonra 3 milyon civarında sürücü belgesi ve 1,3 milyona yakın pasaport işlemi alındı. Kurumun eksiklerine rağmen canhıraş hizmet veren nüfus personellerinin sorunlarını iletmek ve çözüm önerilerimizi sunmak üzere, İçişleri Bakanı Yardımcımız Tayyip Sabri Erdil'i makamında ziyaret ettik. Sendika olarak üzerimizdeki yüklerin alınması ve personelin moral ve verimliliğinin arttırılması adına bir takım öneriler sunduk. Nüfus çalışanları olarak özveriyle hizmet veriyoruz ve bundan sonrada aynı özveri ile devam edeceğiz."

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