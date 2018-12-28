Son Dakika Haberleri: Çipli Kimlik Dağıtımı Önümüzdeki Yıllarda da Sürecektir"

Çipli Kimlik Dağıtımı Önümüzdeki Yıllarda da Sürecektir"

33 dakika önce

Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, çipli kimlik dağıtımının önümüzdeki yıllarda da süreceğini bildirdi.

Çipli Kimlik Dağıtımı Önümüzdeki Yıllarda da Sürecektir
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, çipli kimlik dağıtımının önümüzdeki yıllarda da süreceğini bildirdi.

Kart, yaptığı yazılı açıklamada, nüfus müdürlüklerindeki kalabalığın her geçen gün arttığını belirtti.

Şu ana kadar 32 milyona yakın çipli kimlik dağıtımı yapıldığını bildiren Kart, daha 50 milyon kişiye çipli kimlik verilmesi beklendiğini ve yoğunluğu hat safhada olduğunu bildirdi.

Çipli kimlik dağıtımının önümüzdeki yıllarda da süreceğini ifade eden Kart, şunları kaydetti:

"Nüfus müdürlüğüne devir işleminden sonra 3 milyon civarında sürücü belgesi ve 1,3 milyona yakın pasaport işlemi alındı. Kurumun eksiklerine rağmen canhıraş hizmet veren nüfus personellerinin sorunlarını iletmek ve çözüm önerilerimizi sunmak üzere, İçişleri Bakanı Yardımcımız Tayyip Sabri Erdil'i makamında ziyaret ettik. Sendika olarak üzerimizdeki yüklerin alınması ve personelin moral ve verimliliğinin arttırılması adına bir takım öneriler sunduk. Nüfus çalışanları olarak özveriyle hizmet veriyoruz ve bundan sonrada aynı özveri ile devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:17 Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Sendika, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Barda Çalışan Eşini Öldüren Kocadan İtiraf: Bana Başka Erkeklerle Öpüştüğü Fotoğrafları Gösterdi

Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:50:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çipli Kimlik Dağıtımı Önümüzdeki Yıllarda da Sürecektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]