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Çipli kimlik kartlarında yeni uygulama başladı - Son Dakika

Çipli kimlik kartlarında yeni uygulama başladı

12.12.2021 00:10

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çipli kimlik kartlarıyla ilgili yeni bir uygulamaya başladı. Buna göre; nüfus müdürlüklerine gidemeyecek olanlar için başlatılan yeni Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile vatandaşların evlerine giden memurlar, yeni kimlik kartları için gereken tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra posta yoluyla sahiplerine ulaştıracaklar.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor. Proje ile nüfus ve müdürlüklerine gelemeyeceği belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlarken, başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise hazırlandıktan sonra vatandaşlara posta yolu ile ulaştırılıyor.

EKİPLER VATANDAŞLARIN AYAĞINA TAŞIYOR

Ordu'nun Perşembe ilçesinde de nüfus müdürlüğü ekipleri mobil hizmet ile vatandaşların kapısına giderek taleplerini karşılıyor. Mahalle muhtarları ile de sürekli iletişim halinde olan görevliler, evlerinden çıkamayan hasta, engelli ve yaşlı bireyler için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü adeta vatandaşların ayağına taşıyor. Ekip, ilçenin farklı noktalarında bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem gönüllerini alıyor, hem de kimlik değişimi için gerekli olan hizmeti veriyor. Ekip uygulama kapsamında ilçenin Okçulu Mahallesi'nde yaşlıların ve hastaların kimlik belgelerinin değişimi için çalışmalarını sürdürüyor.

EVLERİNDEN ÇIKAMAYANLARA BÜYÜK KOLAYLIK

Okçulu Mahalle Muhtarı Ömer Deniz, uygulama kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara büyük bir olaylık sağlandığını belirterek, "Perşembe İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'müzün muhtarlarla birlikte yapmış olduğu toplantıda bu sistemi öğrendik ve kendilerine müracaatta bulunduk. Onlar da bu teklifi olumlu karşıladılar ve uygulamada olan mobil sistem ile geleceklerini söylediler ve mahallemize geldiler. Mahallemizde yaşlılarımız var, yatalak olanlar var. Genellikle 75 yaş üstündekilere bu hizmet sunuluyor. Vatandaşlarımız evlerinde, oturdukları yerden vatandaşlık işlerini, kimlik belgelerini değiştirme başvurularını alıyorlar ve fotoğraflarını da çekiyorlar. Yani vatandaş pandemiden de dolayı da büyük bir sıkıntı yaşandığı için bu güzel hizmetlerden istifade ediyor. Onun için devletimize, valiliğimize ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz çünkü ekip, vatandaşın evine kadar gelip, bu hizmeti en iyi şekilde sunuyorlar" dedi.

"BEN FELÇLİYİM, KENDİM GİDEMİYORUM"

Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi'nde yaşayan ve bu hizmetten faydalanan 82 yaşındaki Ayşe Akkaya, hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Akkaya, "Geliyorlar ve tüm işlemleri burada yapıyorlar, çok sağ olsunlar. Ben felçliyim kendim gidemiyorum, onlar buraya geliyor" şeklinde konuştu.

Yaşlı kadının damadı Mustafa Akkaya da uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Allah razı olsun, devlerimize zeval vermesin. Hizmet ayağımıza kadar geldi, annemizi biz götürememiştik. Burada tüm kimlik yenileme işlemlerini hallettik" ifadelerine yer verdi.

Çipli kimlik kartlarında yeni uygulama başladı

İçişleri Bakanlığı, Perşembe, Engelli, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çipli kimlik kartlarında yeni uygulama başladı - Son Dakika


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