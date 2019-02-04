Son Dakika Haberleri: Çipras: AB, Türkiye için elinden geleni yapmalı

Çipras: AB, Türkiye için elinden geleni yapmalı

57 dakika önce

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Yunanistan Başbakanı Çipras, AB'nin Türkiye'ye destek için elinden gelen ne varsa yapması gerektiğini söyledi.

Çipras: AB, Türkiye için elinden geleni yapmalı, System.String[]
Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Yunanistan Başbakanı Çipras, AB'nin Türkiye'ye destek için elinden gelen ne varsa yapması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:25 

Yunanistan, Türkiye, Avrupa Birliği, Ekonomi
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