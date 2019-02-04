Çipras: AB, Türkiye için elinden geleni yapmalı
57 dakika önce
Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Yunanistan Başbakanı Çipras, AB'nin Türkiye'ye destek için elinden gelen ne varsa yapması gerektiğini söyledi.
Türkiye
'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Yunanistan
Başbakanı Çipras, AB
'nin Türkiye'ye destek için elinden gelen ne varsa yapması gerektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:25
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