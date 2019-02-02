Çipras Atina Büyükelçisi Özügergin'i Kabul Etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i kabul etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i kabul etti.



Alınan bilgiye göre, kabulde Çipras'ın gelecek hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinin hazırlıkları görüşüldü.



Ayrıca Çipras'ın, Büyükelçi Özügergin'e yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi.



Çipras, 5-6 Şubat'ta Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak.

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