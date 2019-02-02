Son Dakika Haberleri: Çipras Atina Büyükelçisi Özügergin'i Kabul Etti

Çipras Atina Büyükelçisi Özügergin'i Kabul Etti

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i kabul etti.

Çipras Atina Büyükelçisi Özügergin'i Kabul Etti, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i kabul etti.

Alınan bilgiye göre, kabulde Çipras'ın gelecek hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinin hazırlıkları görüşüldü.

Ayrıca Çipras'ın, Büyükelçi Özügergin'e yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi.

Çipras, 5-6 Şubat'ta Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: AA

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