Çipras: "Ege'deki Gerginliği Azaltma, Güven Arttırıcı Adımların Atılması Konusunda Hem Fikir...
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ortak basın toplantısı Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cile bir araya geldi.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
ortak basın toplantısı
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Yunanistan Başbakanı Çipras: " Ege
'deki gerginliği azaltma, güven arttırıcı adımların atılması konusunda hem fikir olduğumuzu karşılıklı olarak gördük"
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:12 Kaynak: AA
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