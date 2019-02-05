Son Dakika Haberleri: Çipras: "Ege'deki Gerginliği Azaltma, Güven Arttırıcı Adımların Atılması Konusunda Hem Fikir...

Çipras: "Ege'deki Gerginliği Azaltma, Güven Arttırıcı Adımların Atılması Konusunda Hem Fikir...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ortak basın toplantısı Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cile bir araya geldi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ortak basın toplantısı
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Yunanistan Başbakanı Çipras: " Ege'deki gerginliği azaltma, güven arttırıcı adımların atılması konusunda hem fikir olduğumuzu karşılıklı olarak gördük"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:12 Kaynak: AA

Alexis Tsipras, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Yunanistan, Güncel
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