Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'na Geldi (1)

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ali AKSOYER- / İstanbul DHA YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu.

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ali AKSOYER-/ İstanbul DHA YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindekilerle ruhban okuluna geldi. Çipras, ilk olarak okulun içinde bulunan kilisede, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un yönettiği ayine katıldı. Ayin ardından Çipras, ruhban okulunu gezecek ve okul bahçesine fidan dikecek.

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