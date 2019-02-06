Son Dakika Haberleri: Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda

Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti.

Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından saat 12.00 sıralarında Heybeliada Ruhban Okulu'na geldi. Ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği Çipras, okula girdikten sonra mum yaktı. Çipras'ın okula gelişi sırasında adeta izdiham yaşandı. Çipras, okulun içindeki kilisede düzenlenen ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

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