Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor
5 saat önce
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmen istifa etti.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:32 Kaynak: İHA
Başbakanı Aleksis Çipras
, resmen istifa etti. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos
, erken seçim yapılana kadar Çipras'ın geçici Başbakanlık
yapmasına karar verdi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Çipras'ın istifasını kabul etti. Yunan Başbakan, Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince erken seçim kararı almıştı, karar bugün resmiyete döküldü.
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Yunanistan'da Çipras hükümeti resmen istifa etti
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