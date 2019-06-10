Son Dakika Haberleri: Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor
Son Dakika Politika Haber

Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

5 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmen istifa etti.

Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmen istifa etti. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, erken seçim yapılana kadar Çipras'ın geçici Başbakanlık yapmasına karar verdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Çipras'ın istifasını kabul etti. Yunan Başbakan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince erken seçim kararı almıştı, karar bugün resmiyete döküldü.

Seçimlerin 7 Temmuz yapılması bekleniyor. Seçim hükumetinde başbakan ve kabine üyelerinin aynı olması kararlaştırıldı. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanlarının değiştirileceği açıklandı. - ATİNA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:32 Kaynak: İHA
Alexis Tsipras, Yunanistan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kantin işletmecisi, borcunu ödemeyen adamı okulun önünde tüfekle vurdu Yunanistan'da Çipras hükümeti resmen istifa etti İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt: Ben domuz yiyerek büyümedim Havalimanındaki VIP olayında İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:00:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]