Çipras'ın İstanbul Temasları
8 dakika önce
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
, İstanbul
'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Çipras, İstiklal Caddesi
'ndeki Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna saat 19.00'da giriş yaptı.
Konuk Başbakanı, konsolosluğun girişinde yetkililer karşıladı.
Aleksis Çipras'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: AA
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