Son Dakika Haberleri: Çipras'ın İstanbul Temasları

Çipras'ın İstanbul Temasları

8 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Çipras, İstiklal Caddesi'ndeki Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna saat 19.00'da giriş yaptı.

Konuk Başbakanı, konsolosluğun girişinde yetkililer karşıladı.

Aleksis Çipras'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: AA

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