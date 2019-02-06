Çipras'ın İstanbul Temasları
1 saat önce
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- Güvenlik önlemlerinden görüntüler Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
'ın gelişi
Çipras'ın konsolosluktan çıkışı ve vatandaşlarla konuşması
Çipras'ın İstanbul
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Yunanistan Başbakanı Çipras, Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'da yaşayan Rum toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Çipras, İstiklal Caddesi
'ndeki Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna saat 19.00'da giriş yaptı.
Konuk Başbakanı, konsolosluğun girişinde yetkililer karşıladı.
Aleksis Çipras'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:21 Kaynak: AA
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