Son Dakika Haberleri: Çipras'ın O İddiasına Flaş Yalanlama

Çipras'ın O İddiasına Flaş Yalanlama

21 dakika önce

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımızın mutat görevlerini icra...

Çipras'ın O İddiasına Flaş Yalanlama, System.String[]
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımızın mutat görevlerini icra ettiği öğrenilmiştir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

Yunanistan, Güncel
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