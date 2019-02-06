Son Dakika Haberleri: Çipras'ın Sonraki Durağı Dolmabahçe Sarayı Oldu

Çipras'ın Sonraki Durağı Dolmabahçe Sarayı Oldu

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı ağırladı.

Çipras'ın Sonraki Durağı Dolmabahçe Sarayı Oldu, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı ağırladı. TBMM Başkanı Yıldırım ve Başbakan Çipras, görüşme sonrası Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Çipras'ı ağırladı. Yıldırım ve Çipras görüşme sonrası Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi. Ardından ikili bir buçuk saatlik bir görüşme sonrasında ayrıldı. Yunanistan Başbakanı Çipras Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılarak Yunanistan Konsolosluğu'na hareket etti.

(Tunacan Atalay/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:01 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Yunanistan, Dolmabahçe Sarayı, Güncel
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