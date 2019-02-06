Çipras'ın Sonraki Durağı Dolmabahçe Sarayı Oldu
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı ağırladı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Dolmabahçe Sarayı
'nda Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
'ı ağırladı. TBMM Başkanı Yıldırım ve Başbakan Çipras, görüşme sonrası Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Çipras'ı ağırladı. Yıldırım ve Çipras görüşme sonrası Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi. Ardından ikili bir buçuk saatlik bir görüşme sonrasında ayrıldı. Yunanistan Başbakanı Çipras Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılarak Yunanistan Konsolosluğu'na hareket etti.
(Tunacan Atalay/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:01 Kaynak: İHA
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