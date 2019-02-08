Son Dakika Haberleri: Çipras'ın Tgrt Haber Röportajı Yunanistan Basınında Geniş Yankı Uyandırdı

Çipras'ın Tgrt Haber Röportajı Yunanistan Basınında Geniş Yankı Uyandırdı

55 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın TGRT Haber'e verdiği röportaj Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

Çipras'ın Tgrt Haber Röportajı Yunanistan Basınında Geniş Yankı Uyandırdı, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın TGRT Haber'e verdiği röportaj Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyareti sırasında TGRT Haber'e verdiği röportaj Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan Skai Televizyonu sabah haberlerinde röportajın büyük bir bölümünü altyazı ile geçerek TGRT Haber'deki yorumlara yer verdi. Yunan kanalı aynı zamanda Aslıgül Atasagun Çebi'nin ülkenin en saygın gazetecilerinden biri olduğunu, kendisinin birçok Yunan siyasetçi ile de röportajlar yapmış olduğunu vurguladı. Bununla birlikte Yunan haber sitelerinin hemen hemen hepsi bu röportaj hakkında haberler yayınladı ve Çipras'in röportaj için TGRT Haber ve Aslıgül Atasagun Çebi yi tercih ettiğini yazdı. - ATİNA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:19 Kaynak: İHA

Politika
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