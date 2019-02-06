Çipras'ın Ziyareti Öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda Geniş Güvenlik Önlemi Alındı
1 saat önce
Çipras'ın ziyareti öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda geniş güvenlik önlemi alındıİSTANBUL - Yunanistan Başbakanı Çipras'ın bugün gerçekleştireceği ziyaret öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çipras'ın ziyareti öncesi Heybeliada
Ruhban Okulu'nda geniş güvenlik önlemi alındı
İSTANBUL - Yunanistan
Başbakanı Çipras'ın bugün gerçekleştireceği ziyaret öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis
okul içinde ve çevresinde bomba araması yaptı.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
bugün Heybeliada Ruhban Okulu'na ziyaret edecek. Ziyaret öncesi geniş güvenlik önlemi alınırken, okulun içi ve çevresinde polis tarafından bomba araması yapıldı. Aramalara özel eğitimli bomba arama köpeği "Hazar "da katıldı. Ayrıca okula gelenlerin üzerleri de didik didik arandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:58 Kaynak: İHA
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