Son Dakika Haberleri: Çipras'ın Ziyareti Öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda Geniş Güvenlik Önlemi Alındı

Çipras'ın Ziyareti Öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda Geniş Güvenlik Önlemi Alındı

1 saat önce

Çipras'ın ziyareti öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda geniş güvenlik önlemi alındıİSTANBUL - Yunanistan Başbakanı Çipras'ın bugün gerçekleştireceği ziyaret öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çipras'ın ziyareti öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda geniş güvenlik önlemi alındı

İSTANBUL - Yunanistan Başbakanı Çipras'ın bugün gerçekleştireceği ziyaret öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis okul içinde ve çevresinde bomba araması yaptı.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bugün Heybeliada Ruhban Okulu'na ziyaret edecek. Ziyaret öncesi geniş güvenlik önlemi alınırken, okulun içi ve çevresinde polis tarafından bomba araması yapıldı. Aramalara özel eğitimli bomba arama köpeği "Hazar "da katıldı. Ayrıca okula gelenlerin üzerleri de didik didik arandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Yunanistan, Heybeliada, Genel
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