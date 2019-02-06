Çipras Konsolosluktan Ayrıldı
1 saat önce
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHAYunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı.
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL DHA Yunanistan
Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul
Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı. Çipras, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunanların yanına giderek ellerini sıktı.
Görüntü Dökümü:
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-Çipras'ın çıkışı
-Çipras'ın vatandaşlarla selamlaşması
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:15 Kaynak: DHA
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