Son Dakika Haberleri: Çipras Konsolosluktan Ayrıldı

Çipras Konsolosluktan Ayrıldı

1 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHAYunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı.

Çipras Konsolosluktan Ayrıldı, System.String[]
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı. Çipras, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunanların yanına giderek ellerini sıktı. 

Görüntü Dökümü:

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-Çipras'ın çıkışı

-Çipras'ın vatandaşlarla selamlaşması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:15 Kaynak: DHA

DHA, Yunanistan, İstanbul, Güncel
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