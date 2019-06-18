Çipras'tan Avrupa Konseyi'ne 'Türkiye'yi kınama' çağrısı
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Konseyi'ne "Kıbrıs açıklarındaki yasa dışı sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi açıkça kınamaya" çağırdı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:08
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Konseyi'ne Kıbrıs açıklarındaki "yasa dışı doğal gaz arama çalışmaları" nedeniyle Türkiye'yi açıkça kınamaya çağırdı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Çipras'ın Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile telefonda görüştüğü belirtildi. Çipras'ın bu görüşmede konseyden, Türkiye'nin "uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürmesi" halinde yasa dışı olarak nitelediği sondaj faaliyetlerine karşılık yaptırım uygulamayı değerlendirmesini istediği aktarıldı.
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